Une première femme musulmane accède au Congrès américain

Rashida Tlaib est fille d’immigrés palestiniens. Il y a deux ans, elle a été arrêtée après avoir perturbé un discours de Donald Trump. Mercredi, elle est devenue la première musulmane à être élue au Congrès américain, selon l’AFP. Ancienne avocate de 42 ans, elle a remporté une primaire démocrate dans le Michigan. Puisqu’aucun autre candidat ne s’est présenté face à elle, elle accèdera à la Chambre des représentants après les élections de mi-mandat de novembre.

Dans un village en Cisjordanie, d’où sa mère est originaire, toute la famille a suivi cette élection. En effet, Tlaib explique que celle-ci s’inscrit dans une prise de conscience de la part de nombre de femmes américaines au lendemain de la conduction de Donal Trump à la Maison Blanche. Selon l’AFP, «elles n’ont jamais été aussi nombreuses à postuler au Congrès».

Quant à son programme électoral, il va «de l’égalité salariale hommes-femmes à l’université gratuite, en passant par la santé publique, les droits LGBT, l’abrogation du décret migratoire de Trump ou la protection de l’environnement», ajoute la même source. Par ailleurs, Rashida Tlaib explique que des raisons plus personnelles ont motivé sa candidature, dont «les difficultés de ses deux fils à trouver leur place dans un pays de plus en plus hostile à l’égard des musulmans, qui représentent environ 1,1% de la population américaine».

L’AFP rappelle qu’en mai dernier, l’élue avait déclaré à la chaîne CBS News que les musulmans faisaient «partie intégrante de la société» à laquelle ils veulent «rendre quelque chose en retour». Cette élection vient douze ans après celle du premier musulman au Congrès, Keith Ellison.

Rashida Tlaib, désormais première femme musulmane de l’histoire à accéder au Congrès, siègera avec un autre musulman, Andre Carson, élu depuis 2008. En janvier 2019, elle succédera officiellement à John Conyers (89 ans), poussé à démissionner après des accusations de harcèlement sexuel.