L’association Maroc Entrepreneurs lance la 11ème édition du programme «Tremplin Maroc»

Initié par l’association Maroc Entrepreneurs, le programme d’incubation «Tremplin Maroc» revient pour une 11èmeédition, indique un communiqué des organisateurs parvenu à Yabiladi ce mercredi.

Ce programme d’accompagnement à la création d’entreprise offre chaque année à une dizaine d’entrepreneurs en herbe : une formation offerte dispensées par des professionnels de la création d’entreprise et de l’entrepreneuriat en France et au Maroc, un coaching personnalisé effectué par un membre de l’association ainsi que des mises en relation pour concrétiser leur projet de création d’entreprise au Maroc.

Les sessions de formation, dispensées du mois de septembre jusqu’en décembre 2018, s’achèveront par une présentation des projets devant un jury de professionnels et de représentants d’un fonds d’investissement. Les projets les plus aboutis seront récompensés pendant la Journée de la Création d’Entreprise (JCE) qui sera organisée en janvier 2019.

Maroc Entrepreneurs est une association à but non lucratif, créée en 1999 à Paris, qui a pour vocation de contribuer au développement socio-économique du Maroc. les 10 éditions précédentes de son programme (2007-2017) ont permis d’accompagner plus de 65 projets dont 12 initiateurs et participants. Ces derniers sont rentrés au Maroc et ont démarré leur business, précise l'association dans son communiqué.