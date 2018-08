Maroc : Un bond de près de 45% des importations d’eaux minérales

Les importations d'eaux minérales au Maroc ont enregistré un bond de plus de 45% comparativement à l'an dernier, rapporte le site Al Bayane.

Se basant sur les derniers chiffres publiés par l’Office des changes, les importations concernant les eaux minérales, au premier semestre sont passées de 88,76 millions de DH à fin juin 2017, à plus de 130 millions de DH à fin juin 2018, précise la même source. Les principaux fournisseurs sont l’Espagne, la France et l’Italie.

Cette hausse est incontestablement due au boycott, qui vise depuis des mois la marque Sidi Ali. Cependant le marché local reste dominé par les marques nationales, les étrangères s’accaparant seulement 10% de part de marché.