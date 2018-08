Maroc : Des problèmes persistent dans la détection du cancer du sein [Evaluation]

Une évaluation du programme national de dépistage du cancer du sein au Maroc aurait révélé les lacunes auxquelles fait toujours face le système. C’est ce qu’indique mardi le site web Aunt Minnie, spécialisé dans les informations sur la santé, citant les conclusions d’une évaluation du Groupe de dépistage, section de détection précoce et de prévention du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Basé à Lyon, le CIRC est affilé à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des Nations unies.

Une équipe dirigée par le Dr Partha Basu a mené au Maroc une mission afin de déterminer dans quelle mesure le programme marocain de dépistage du cancer du sein remplit ses missions. Elle a constaté que plus de 60% de la population cible est dépistée annuellement, mais que le taux de détection du cancer – 1 femme sur 1 000 – reste inférieur à la moyenne mondiale.

La positivité des tests cliniques plus faible au Maroc

Dans le détail, l’évaluation rappelle que le Maroc n’utilise pas la mammographie pour le dépistage du cancer mais fait appel à un simple dépistage clinique basé sur les examens des seins. Lancé en 2010 dans le pays, le programme de dépistage du cancer du sein concernait initialement des femmes âgées à partir de 49,5 ans, mais il a été révisé en 2016 pour ramener l’âge au début du dépistage à 40 ans. Les examens cliniques des seins sont menés dans les centres de santé primaires alors que les femmes diagnostiquées positives sont orientées vers l’un des centres de dépistage précoce du cancer (CDEC) (27 centres au Maroc) pour une évaluation plus approfondie.

Les entretiens et les recherches menés par le CIRC ont révélé qu’«en l’absence d’un mécanisme permettant d’identifier et d’inviter les femmes éligibles individuellement, le programme est de nature opportuniste et chaque centre de santé primaire reçoit un objectif annuel à examiner».

«En 2015, 62,8% de la population cible annuelle était couverte. La positivité de l’examen clinique du sein était de 3,2% en 2015 et a augmenté à 5,2% en 2016 en raison de l’abaissement de l’âge cible à 40 ans. Cependant, les deux valeurs étaient sensiblement inférieures aux valeurs acceptables (de 10% à 13%).» Extrait de l’évaluation du CIRC

Accorder l’attention aux femmes âgées présentant un risque élevé

Pour les rédacteurs de l’évaluation, «les experts nationaux doivent revoir les normes». «La positivité [d’un examen clinique du sein] doit être régulièrement contrôlée [dans les centres de santé primaires] et les valeurs trop élevées ou trop basses» doivent alerter. Ils réaffirment que le taux d’évaluation des femmes positives (34,1%) ainsi que le taux de détection du cancer du sein (une femme sur 1 000) sont «faibles». A titre d’exemples, les taux en Europe et aux Etats-Unis sont respectivement de 5,9 femmes sur 1 000 et 5 sur 1 000.

Ils expliquent que «le programme opportuniste recherche un nombre proportionnellement plus élevé de jeunes femmes et que les femmes âgées présentant un risque beaucoup plus élevé de cancer du sein soient écartées».

L’évaluation souligne aussi «l’absence d’un système d’information informatisé issu d’un programme de dépistage à grande échelle dans un pays en développement», affirmant que la collecte de données ne suffit pas à elle seule pour améliorer la qualité du programme. L’étude met aussi en garde contre un «abaissement de l’âge de la population cible» qui pourrait «réduire la valeur prédictive positive du test de dépistage et le taux de détection du cancer du sein», et impacterait l’efficacité du programme tout en augmentant les coûts.