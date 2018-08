Taourirt : Le sexagénaire poursuivi pour pédophilie de nouveau libre

En mai dernier, un homme âgé d’une soixantaine d’années a été poursuivi en état d’arrestation dans la province de Taourirt, après avoir été relâché à l’issue d’une garde à vue. Après une deuxième plainte, le prévenu a finalement été poursuivi en état d’arrestation. A la grande surprise des deux mères plaignantes, le suspect a de nouveau retrouvé sa liberté et a même pu accoster des acteurs associatifs s’étant saisis de l’affaire.

Rachida Moujniba en fait partie. Représentante de l’association Al Amal, qui s’occupe du Centre de protection sociale des femmes et des enfants victimes de violences à Taourirt, elle nous fait part de son incompréhension face au déroulement de cette procédure.

«Après sa remise en liberté, cet homme m’a abordée dans la rue en essayant de me convaincre qu’il serait lésé et que ces accusations étaient fausses», affirme la militante. «Il m’a également promis que si justice lui était rendue, il porterait plainte contre nous tous. Je lui ai dit que j’attendrais cela», ajoute-t-elle.

Un procès en dents de scie

«Si l’homme a été arrêté pendant tout le mois du ramadan, c’est qu’il y a bien des preuves attestant qu’il serait dangereux de le garder en liberté, d’autant plus qu’il habite dans le même village que la première victime, un garçon de sept ans dont il est l’oncle», fustige Rachida Moujniba. «Non seulement il a été relâché, mais le tribunal exige maintenant des enfants de ramener des témoins qui appuient leurs déclarations», s’indigne-t-elle encore.

«C’est complètement irréaliste. Celui qui viole un enfant tâche de se cacher. Il ne le fait évidemment pas au vu et au su des autres. C’est pour cela qu’on ne demande pas à des enfants qui disent être victimes de viol d’appuyer leur version par des témoignages extérieurs. Ce qui serait plus normal, c’est de demander des preuves plausibles au prévenu, s’il dit être innocent.»

Rachida Moujniba

Selon la militante, la mère du petit garçon dit avoir été empêchée d’assister aux audiences, qui se déroulent actuellement à Oujda. «Seul le père a été habilité à faire acte de présence, sachant que la plainte a été portée au nom de la mère et que dans les faits, c’est elle qui est la plus responsable de son enfant», s’indigne notre interlocutrice. Dans ce sens, elle déplore qu’«on en est encore à juger que les hommes devraient avoir le dernier mot, lorsqu’une famille est tenue par un père et par une mère».

Auteure d’une deuxième plainte contre le prévenu, une autre femme s’est vue également demandée de venir avec le père de famille, alors que ce dernier ne reconnaît pas sa fille, inscrite au livret de sa mère. Ce n’est qu’après en avoir apporté la preuve qu’elle a continué à faire acte de présence avec l’adolescente de 14 ans.

Rendre la justice accessible aux enfants

Rachida Moujniba déplore surtout la situation d’une justice à deux vitesses, où les droits des enfants ne sont pas reconnus à leur juste valeur. A ce propos, elle s’inquiète de l’avenir de l’adolescente et de l’enfant, alertant sur les conséquences que pourrait avoir le fait de «casser en eux l’idée selon laquelle la justice est là pour les protéger».

«C’est la jeune fille de 14 ans qui était déterminée à aller avec sa mère pour enregistrer la plainte, soutenant qu’il ne fallait pas attendre qu’une troisième victime sorte du silence. Elle a maintenu, depuis le début de la procédure, qu’elle ne ferait aucune concession sur ses droits. Tout le monde admire son courage», témoigne encore Rachid Moujniba. Et d’ajouter : «Mais lorsqu’elle s’est tournée vers une institution à cet effet, elle a eu l’impression que personne ne lui avait tendu la main. On alimente chez des enfants un sentiment de vengeance et si demain ou après-demain ils sont encore violés, ils risquent de ne plus revenir vers la justice. Ils seraient plus tentés de se rendre justice par leurs propres moyens.»

Face à cette situation, la militante dit commencer à perdre espoir, s’apercevant que «plus que de rester au point mort, beaucoup d’initiatives pour faire changer les choses sont avortées».