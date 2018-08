«La littérature s'invite sur le quai des créateurs» revient pour une deuxième édition

La deuxième édition de l’évènement «La littérature s'invite sur le quai des créateurs» aura lieu le 6 octobre prochain à Casablanca et sera baptisé «Littératures itinérantes». Elle se déroulera au centre commercial Anfaplace, et verra la participation de 40 écrivains et écrivaines parmi eux Elias Khoury et Abdellah Taia, indique un communiqué des organisateurs parvenu à Yabiladi ce mercredi.

Un concours d'écriture de nouvelles comme genre littéraire a déjà été ouvert aux jeunes de 18 à 30 et se poursuit jusqu’au 31 août. L'objectif ? Donner de la visibilité à l'écriture des jeunes et les encourager à la création littéraire.

Trois prix de la création littéraire des jeunes seront décernés durant l’événement. Le jury de ce prix sera composé de Yasmine Chami (Présidente du jury, professeur universitaire et écrivaine), Abdelkader Chaoui (écrivain), Amina Achour (professeur universitaire et écrivaine), Aicha Bassry (poétesse et écrivaine), Rachid khaless (professeur universitaire et écrivain) et Belaid Bouimid (journaliste).

Pour sa première édition, l'événement qui a eu lieu le 7 octobre 2017 au quai des créateurs de la marina de Salé avait également réuni 40 écrivains pour des séances de dédicaces et de présentation d’ouvrages. Cette manifestation aura lieu désormais une fois par an, à chaque fois dans une ville différente.