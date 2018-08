Laâyoune : Séminaire régional sur l’investissement au profit des MRE

BMCE Bank poursuit sa tournée de Séminaires régionaux de l’investissement, à l’échelle nationale en faveur des «Marocains citoyens du monde», en faisant escale mardi à Laâyoune.

«Au cours des quatre éditions de ce rendez-vous, quelque 2 500 participants ont pris part aux 30 séminaires tenus dans les diverses régions du Royaume, mais aussi à l’étranger», a déclaré à la MAP Mounir Jazouli, directeur communication et média chez BMCE BANK. Ce genre d’événements vise à faire connaître les moyens et mécanismes mis à la disposition des Marocains résidant à l’étranger (MRE) en vue de les accompagner dans la réalisation de leurs projets, a-t-il ajouté. L’objectif est donc d’aider ces investisseurs à mettre en œuvre leurs projets, notamment dans leurs régions et villes natales.

Placée sous le signe «Comment réussir son investissement au Maroc ?», la quatrième édition de ce programme se distingue par un souci d’une proximité accrue des «Marocains citoyens du monde» et d’une plus grande diffusion des informations et des données sur les possibilités offertes aux MRE.

Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur les fortes opportunités d’investissement offerts par la région de Laâyoune-Sakia El Hmara et les moyens susceptibles de drainer les capitaux en vue de contribuer au succès du modèle économique des provinces du Sud, a noté pour sa part Bachir Lafkih, chef de division promotion et coopération auprès du CRI de Laâyoune.

En outre, un exposé a été présenté sur les différents produits de la Caisse centrale de garantie (CCG) en matière d’appui à la création d’entreprises et de partage des risques, avec les acteurs du secteur financier pour faciliter l’accès au financement.