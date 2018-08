El Jadida : A sa cinquième édition, le «bateau-livre» confirme son succès

Au bord de la plage Deauvile d’El Jadida, les estivants se réconcilient avec la lecture et les livres. En effet, une biblio-plage propose depuis cinq ans de prêter des livres aux vacanciers, qui les rendent en fin de journée. L’idée est initiée par la médiathèque municipale Tachfini, avec la collaboration de plusieurs partenaires institutionnels et associatifs. Parmi eux, Khatiba Mounib, présidente de la ligue des écrivaines du Maroc (section El Jadida). Celle-ci nous explique que l’idée est de «se déplacer vers les gens qui viennent chaque été ici, puisque la ville y prête et que ces personnes ne connaissent pas toujours les différents endroits d’El Jadida, notamment sa médiathèque». Il s’agit ainsi de créer une continuité des activités de cette dernière.

Mais le «bateau-livre» ne fait pas que prêter des ouvrages. Il réunit également écrivains et amoureux de la lecture, chaque soir à partir de 19h, pour la présentation d’ouvrages en présence de leurs auteurs, qu’ils soient jeunes ou confirmés. Dans la journée, cet espace abrite des ateliers de peinture gratuits et accessibles à tous.

Les activités de la biblioplage d’El Jadida s’inscrivent également dans une dynamique sociale. Dans ce sens, la présentation du recueil collectif «Même vieux vivons mieux», œuvre de 57 poètes engagés de dix pays différents, s’est tenue dimanche dernier. Ses retombées seront versées à la maison de retraite d’El Jadida, nous précise Khatiba Mounib. La soirée du jeudi sera consacrée à une veillée de comptes autour de Fouzia Mounib et de Hafida Hammouda, tandis que la clôture, prévue le lendemain, sera marquée par un hommage rendu à des auteurs ayant marqué l'histoire de Mazagan.