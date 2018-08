Espagne : Un Marocain arrêté pour ses liens présumés avec Daesh

Un jeune marocain âgé de 21 ans a été arrêté en Espagne, dans la commune de Vitoria (Pays basque) pour son appartenance présumée à l’organisation terroriste «Etat islamique», pour le compte de laquelle il aurait réalisé des actions de recrutement et d’endoctrinement, indique l’agence Europa Press.

Trois perquisitions ont été menées, dont l’une à Vitoria et l’autre à Algésiras (Andalousie), tandis que la troisième a eu lieu au domicile d’une localité de la province de Cadix, où le mis en cause s’était déjà rendu, a informé le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

L’individu était connu pour son appartenance aux réseaux de radicalisation islamiste à Algésiras, où il résidait, et avait opéré un «changement drastique de ses habitudes de vie». Sur les réseaux sociaux, «il défendait les actions violentes perpétrées par les organisations terroristes, en particulier celles de Daesh», ajoute le ministère.

Le mis en cause était également en contact avec un autre homme, arrêté fin 2017 au Maroc. Tous deux s’étaient vus dans le royaume et maintenaient des contacts sur les réseaux sociaux et autres messageries en ligne, dans le but de préparer des attentats. Le jeune homme utilisait des applications de messageries instantanées cryptées pour ne pas être repéré et exploitait plusieurs lignes téléphoniques. Il utilisait également du matériel audiovisuel sur l’organisation terroriste pour «inciter d’autres personnes à commettre des attentats».