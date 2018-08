Grande-Bretagne : La plus jeune condamnée pour terrorisme d’origine marocaine

Rizlane et Safaa Boular (c) avec leur mère Mina Dich. / Ph. DR

Elle s’appelle Safaa Boular, âgée aujourd’hui de 18 ans et elle est la plus jeune condamnée pour terrorisme au Royaume-Uni.

Originaire du quartier de Vauxhall, à Londres, Safaa Boular a été reconnue coupable d’avoir préparé des actes terroristes dans son pays après avoir échoué à se rendre en Syrie pour rejoindre l’«État islamique». Aux côtés de sa mère et de sa sœur, qui ont été arrêtées en avril 2017, elle fait partie de la première cellule entièrement féminine affiliée à Daesh et démantelée au Royaume-Uni.

Vendredi 3 août, elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec l’obligation de passer au moins 13 ans en prison avant de pouvoir être évaluée pour une libération sous conditions. L’occasion pour les médias britanniques, dont la BBC et The Guardian, de retracer le parcours de la jeunes fille et ses liens, notamment avec le Maroc.

Les Boular, une famille d’origine marocaine

Safaa et Rizlaine Boular ont grandi dans un appartement à Vauxhall, en face de l’imposant quartier général du MI6, le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni. Leurs parents, Franco-marocains, se sont séparés de façon chaotique quand Safaa avait six ans. La jeune femme a grandi dans un foyer difficile avec une mère «violente», la contraignant ainsi, avec sa sœur, de se «débrouiller toutes seules».

Safaa Boular (g) avec des amies de sa mère. / Ph. Metropolitain Police

La famille n’était pas religieuse. Mais au fur et à mesure que les enfants grandissent, la mère, Mina Dich, commence à adopter une interprétation «très conservatrice de l’islam». La maison est alors transformée en quartier général pour des femmes musulmanes adeptes du conservatisme religieux. En 2014, la sœur aînée de Safaa tente de rejoindre la Syrie avant d’être arrêtée à Istanbul.

Quant à Safaa, les médias affirment que les attentats du 13 novembre 2015 à Paris ont eu un fort impact sur elle, amplifiant sa curiosité sur l’«État islamique en Syrie». En ligne, elle prendra contact avec une femme établie à Raqqa (centre) qui recrute pour le compte de Daesh. Cette femme serait «parmi les premiers et les plus prolifiques propagandistes de Daesh, parlant couramment l’anglais». C’est à travers elle que la jeune fille rencontrera de nouvelles personnes sur internet, dont l’homme qui changera sa vie. Présenté par les médias comme un dénommé Hussain Naweed, il procédera à l’enrôlement de la plus jeune des Boular, avec qui il dialoguait quotidiennement en ligne.

Hussain Naweed. / Ph. Metropolitain Police

Un séjour au Maroc en 2016

En août 2016, Safaa séjourne chez son grand-père au Maroc, loin de sa vie désordonnée à Londres. Pendant plus de quinze jours, elle aura de «profondes conversations» avec Hussain au sujet de leur avenir. C’est lors de ce voyage qu’elle promet à Hussain de se rendre en Syrie avant que tous deux se marient lors d'une cérémonie organisée… en ligne.

Safaa sera interrogée dès son retour du Maroc où elle séjournait avec sa mère. La police lui confisque son téléphone et son passeport. La jeune avoue parler à Naweed Hussain et avoir l'intention de se rendre en Syrie, mais elle ne révèle pas son «mariage».

Après l'enquête, il s’avère que Hussain Naweed avait d’autres recrues en Grande-Bretagne. Il aurait même suggéré à la jeune fille d’organiser une attaque terroriste à Londres, en visant notamment le British Museum.

Le British Museum figurait parmi les cibles de l'éventuelle attaque des Boular. / Ph. BBC

Le MI5 mène conjointement avec la police antiterroriste une opération pour arrêter Safaa avant son passage l'acte. Sa sœur aînée, Rizlaine, sa mère Mina Dich (44 ans) et Khawla Barghouthi (21 ans), une amie de la famille, sont interpellées par la suite. Cette dernière a été condamnée pour ne pas avoir dénoncé les préparatifs des trois femmes pour mener des attaques terroristes, tandis que Rizlaine et Mina seront condamnées en juin 2018.

Elles auraient effectué des missions de reconnaissance de points de repère avant de se procurer des «couteaux et un sac à dos». Rizlaine Boular, 22 ans, écopera d’une peine à perpétuité de 16 ans au minimum. Mina Dich est condamnée à six ans et neuf mois d'emprisonnement pour avoir participé aux projets.

Safaa sera la dernière a être jugée. Décrite comme «une adolescente calculée et sournoise, engagée dans sa cause, [elle] aurait sans doute mené une attaque à Londres, causant des blessures et des décès» si elle n’avait pas été arrêtée par les policiers britanniques...