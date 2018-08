Les olives noires bien lisses, pas si naturelles que ça

Le Maroc est mondialement connu pour la grande qualité de ses olives. Qu’elles soient vertes ou noires, elles séduisent bon nombre de consommateurs et n’appartiennent en réalité qu’à un seul type d’olive : celle de couleur verte. Ce n’est qu’après les avoir trempées dans la saumure qu’elles prennent une couleur rouge puis noire.

Dans ce processus, plus l’olive trempe dans ce mélange d’eau et de sel, plus elle se desséchera et présentera des ridules au niveau de la surface. Pourtant, sur nos étalages se côtoient des olives noires bien lisses et parfaitement bombées. Le médecin et chroniqueur Michel Cymes explique au micro de RTL cette petite supercherie.

Une olive noire et lisse n’est pas naturelle : c’est le premier constat que l’on peut en déduire. Contrairement aux olives bien flétries, celles bien lisses n’ont pas muries et ont subi un traitement chimique. Elles sont tout d’abord plongées dans la saumure, avec cette fois ci plus de sel et parfois même du sucre.

Le processus de transformation ne s’arrête pas là puisque ces olives sont dénoyautées puis plongées dans un autre liquide, composé de gluconate ferreux ou de lactate ferreux. Ce composant est un additif alimentaire (E579) utilisé comme colorant ou complément alimentaire. Certes, aucun risque connu n’est lié à cet additif, mais pourquoi se tourner vers des olives chimiques lorsque celles naturelles regorgent de bienfaits et sont plus goûteuses ?