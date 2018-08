Philosophie : Un projet d’ateliers mobiles rallie Pontarlier à Casablanca

A l’initiative de Laurence Bouchet, ancienne enseignante française de philosophie, la ‘Philomobile’ sillonne en octobre et en novembre prochains les villes et les villages de France, d’Espagne et du Maroc se trouvant entre Pontarlier et Casablanca. Au départ de ce projet qui promeut la pensée philosophique, son auteure part du principe de renouer avec «une tradition socratique», afin de «donner ou de redonner à tout un chacun le goût du questionnement philosophique».

Sur la page présentant son projet, Laurence Bouchet affirme qu’il ne s’agit pas d’«enseigner telle ou telle doctrine, mais plutôt d’inviter les participants à réfléchir par eux-mêmes, à dialoguer en répondant aux questions qu’ils se posent ou que d’autres leur posent». A bord d’une camionnette aménagée spécialement pour y tenir ces ateliers, elle est motivée par le fait qu’il soit possible «de prendre le temps de philosopher» pour mieux se comprendre, «dans un monde en crise où les pensées se figent, virent au dogmatisme et au fanatisme, où les hommes se dressent les uns contre les autres».

Ainsi, l’objectif de ces ateliers sera d’«établir des dialogues entre les personnes et les cultures (...) faire connaître la pratique philosophique et tous ceux qui la promeuvent en Espagne, en France et au Maroc (...) expérimenter la rencontre, le changement des habitudes» et «établir un réseau transnational de praticiens philosophes». Dans cette quête de nouvelles passerelles, l’enseignante est soutenue par nombre de ses homologues espagnols et marocains, en plus de passionnés de la philosophie issus des deux rives de la Méditerranée.

Afin d’assurer justement le succès du projet, un appel a été lancé pour une collecte de fonds via Internet, à même de couvrir les frais de transport et des intervenants invités à animer les ateliers. Un documentaire devra suivre les différentes étapes de ce voyage philosophique.