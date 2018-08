Migration : Le Parti populaire accuse l'exécutif espagnol d’avoir délaissé le Maroc

Le vice-secrétaire du Parti populaire (PP), Javier Maroto estime que le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, dans sa gestion de l’immigration, est «en train d’envoyer un message aux mafias» qui «font du trafic d’êtres humains», indique le journal ABC. Le responsable accuse par ailleurs le chef de l’exécutif d’avoir «oublié» le Maroc, dont la police «surveille des milliers et des milliers de personnes sur son territoire qui attendent de franchir» la frontière entre les deux pays.

Dans un entretien à l’agence Europa Press, Javier Maroto a déclaré que Pedro Sánchez aurait dû «maintenir des contacts» avec le gouvernement marocain. «J’estime qu’il aurait dû être en contact avec [les responsables marocains] et qu’il devrait écouter la position du Maroc sur le Sahara et les problèmes liés à la pêche», a-t-il ajouté. Des discussions qui «caractérisent la relation typique qu’ont toujours entretenue les gouvernements espagnols, peu importe leur étiquette politique, avec le Royaume du Maroc».

«Lorsque deux pays ne maintiennent pas suffisamment de contacts, cela génère des difficultés et des problèmes», a-t-il insisté. «Pedro Sánchez a oublié que nous avons des voisins au Sud, dont le Maroc», a encore déclaré Javier Maroto, ajoutant que c’est un pays qui doit être «écouté et dont la position doit être prise en considération» car il est «voisin de Ceuta et Melilla».