Agadir : Fin de l’édition 2018 du championnat arabe de beach-volley

Le dimanche a marqué la fin de l’édition disputée du 31 juillet au 5 août à Agadir, avec le sacre final de l’équipe masculine d’Oman B et de l’équipe féminine d’Egypte.

Les sélections nationales féminines A et B ont remporté des médailles d’argent et de bronze, tandis que la sélection masculine A a complété le top 5 avec le Bahreïn. L’autre sélection masculine B s’est retirée lors du match de classement pour la 5e place suite à la blessure du joueur Naoufal Meskali. La sélection Oman B chez les hommes et l’équipe égyptienne chez les femmes ont finalement dominé l’épreuve.

Des prix et médailles ont été remis aux sélections titrées à l’issue des épreuves finales par le secrétaire général de l’Union arabe de volleyball, Jihad Khalfane, ainsi que par la présidente de la Fédération royale marocaine de volleyball (FRMV), Bouchra Hajij.

L’évènement organisé par la FRMV sous l’égide de l’Union arabe se disputent en matchs entre deux équipes, A et B. La compétition hommes est à sa 27e édition, tandis que celle des dames est sa 17e.