Espagne : Des négociations pour mieux répartir les mineurs migrants

Un mineur étranger non accompagné dans une rue de Melilla. / Ph. Robert Bonet – Archives

Le gouvernement espagnol veut faire de la gestion des mineurs migrants non accompagnés la priorité de sa politique migratoire. L’exécutif de Pedro Sànchez doit d’ailleurs se réunir aujourd’hui avec les responsables des communautés autonomes pour tenter de trouver une solution en faveur d’une meilleure répartition, sur le sol espagnol, de ces jeunes migrants, indique El País.

Pour l’heure, l’Andalousie ainsi que les villes autonomes de Ceuta et Melilla prennent sous leur tutelle plus de 67% des 7 000 mineurs qui se trouvent actuellement en Espagne – 70% étant de nationalité marocaine. D’autant que les arrivées ne cessent de se poursuivre : ce week-end, douze mineurs sont arrivés par voie maritime à bord de deux embarcations.

Au-delà de la vulnérabilité de ces personnes, c’est le modèle actuel d’accueil et de protection des plus jeunes qui fait défaut. Entre 50 et 100 migrants mineurs dorment dans les rues de Melilla ; en Andalousie, lorsqu’arrive l’heure du coucher, les matelas s’amoncèlent à même le sol dans les centres d’accueil, jusque dans les cantines ; en Catalogne également, ils passent la nuit dehors.

De plus, leur répartition est très inégale. Les trois communautés autonomes susmentionnées ont sous leur responsabilité la majeure partie de ces mineurs (l’Andalousie en tutelle 2 597, contre 1 012 en Catalogne et 933 à Melilla), alors que d’autres communautés, comme La Rioja, l’Estrémadure ou celle de Castille-et-León sont peu confrontées au problème.

En seulement deux ans, les mineurs supervisés par les administrations autonomes sont passés de 3 997 en 2016 à 7 145 au 30 juin 2018, avant que les arrivées sur les côtes espagnoles ne s’intensifient en juillet. Si près de 70% viennent du Maroc, le nombre de jeunes originaires de pays comme la Côte d’Ivoire ou la Guinée a augmenté de plus de 160% l’année dernière, d’après l’ONG Save the Children.