Maroc : Aziz Rebbah renforce son pouvoir au PJD d’El Othmani

Aziz Rebbah, ministre de l’Energie et des mines / Ph. DR.

Aziz Rebbah assoit son pouvoir au sein du PJD. Il est sans doute le véritable gagnant de l’éviction de Benkirane de rempiler pour un 3e mandat aux commandes du parti. En mars dernier, Saâdeddine El Othmani le remercie pour son soutien en lui attribuant la présidence de la très influente instance qui chapeaute l’action des élus de la Lampe dans les collectivités locales et les Chambres professionnelles.

Dans cette répartition des postes de responsabilités, le ministre de l’Energie et des mines a réussi à placer un de ses fidèles, Mohamed Baba, à la tête de la commission des élections. Celui-ci a été choisi, en novembre 2008, par le même Rebbah pour lui succéder en tant que secrétaire général de la jeunesse du PJD.

Mohamed Baba a également accompagné son mentor, durant tout le mandat des gouvernements Benkirane I et II, en tant que conseiller au sein du ministère des Transports et de l’équipement. Vendredi 3 août, il a pris officiellement la présidence de tous les médias officiels en ligne du PJD (site, web-radio et web-télévision).

Le mois dernier, cette désignation a été approuvée par le secrétariat général suite au scandale de la diffusion de propos très critiques du parlementaire Abdelali Hamieddine à l’égard de la monarchie, lors de la première session du «dialogue interne», organisée début juillet à Khémisset.