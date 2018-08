Maroc : Temps très chaud dans plusieurs provinces

Un temps très chaud est attendu jusqu'au lundi 06 août dans plusieurs provinces du royaume avec des températures variant entre 39 et 45°C, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Dans un bulletin météorologique spécial, la DMN indique que les températures maximales oscillant, ces dimanche et lundi, entre 43 et 45°C. Elles seront enregistrées à Tata, Assa-Zag, Smara (Est), Sidi Slimane, Sidi Kacem, Kénitra (intérieur) et Settat.

Le thermomètre affichera entre 39 et 42°C à Larache, Ouazzane, Taounate, Moulay Yakoub, Fès, Meknes, Ben Slimane, Berrechid, Sidi Bennour, Youssoufiya, Rhamna, Marrakech, Taroudant, Fquih Ben Saleh, Zagora, Errachidia, El Hajeb, Khemisset, Khouribga, Khenifra et Beni Mellal, conclut le bulletin météorologique.