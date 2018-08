Espagne : 295 personnes, dont des Maghrébins, sauvés en Méditerranée

Les autorités espagnoles a sauvé samedi 295 personnes qui tentaient d'atteindre les côtes du sud du pays ibériques dans plusieurs embarcations de fortune.

Selon l’Agence Prensa Latina, ces immigrés clandestins seraient d’origines subsahariennes et maghrébines. «Des femmes et des enfants seraient parmi les immigrés sauvés», poursuit l’agence qui cite des sources médiatiques espagnoles. «Ils naviguaient dans six bateaux de fortune entre le détroit de Gibraltar, qui sépare l'Europe de l'Afrique et la mer d'Alboran, dans la partie ouest de la Méditerranée».

Selon Salvamento Marítimo, l’établissement public chargé de la sûreté maritime dans les eaux espagnoles, les personnes sauvées ont été transférés dans les ports de Málaga et Barbate (Cadix), situés dans la communauté autonome du sud de l'Andalousie.



Plus tôt, des membres de la Garde civile espagnole ont intercepté un autre bateau avec 11 migrants à bord, à quelques kilomètres de la ville d'Estepona, à Malaga.



L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a confirmé il y a quelques jours que l'Espagne avait déjà détrôné l'Italie en devenant la principale destination pour les immigrants et les réfugiés traversant la Méditerranée.



Jusqu'au 29 Juillet, 22 858 immigrants sans papiers ont pris la route de l'Ouest (reliant le Maroc et l' Algérie avec l' Espagne) de la Méditerranée, tandis que 18 392 ont choisi la partie centrale (entre la Libye et l'Italie) pour regagner l’Europe.