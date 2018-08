Australie : La gastronomie marocaine à l’honneur à Canberra

L'Ambassade du Maroc en Australie a donné le coup d’envoi, vendredi soir à Canberra, au premier Festival de la Gastronomie marocaine dans le grand palace de la capitale australienne. Le public est invité, pendant dix jours, à la découverte des saveurs du patrimoine culinaire du Royaume décliné dans sa pure tradition d’hospitalité et de convivialité.

Organisée dans le cadre des festivités marquant le 19e anniversaire de la fête du Trône, la manifestation «Les saveurs du Maroc» a été inaugurée par l’ambassadeur du Maroc en Australie, Karim Medrek et de la ministre des Affaires multiculturelles, Mme Rachel Stephen Smith.

«Cette initiative, la première du genre en Australie a pour objectif de faire découvrir l'art culinaire marocain et ses saveurs au public australien», a souligné l’ambassadeur dans une déclaration à la MAP en marge de la cérémonie d’inauguration.

Karim Medrek a expliqué que «la cuisine marocaine est l'une des plus raffinées et diversifiées grâce à l'interaction du pays avec d'autres cultures et nations le long de plusieurs siècles, notamment à travers ses affluents africains, berbères, mauresques, arabes, juifs et méditerranéens». La richesse de la gastronomie marocaine provient aussi d'un savoir-faire ancestral, qui a toujours su traverser les générations, a-t-il ajouté.

Et de souligner que le Maroc et l'Australie «jouissent d'excellentes relations et que de tels événements contribuent à rapprocher les deux peuples qui partagent la valeur de l'hospitalité».

Ces journées gastronomiques s’étaleront jusqu’au 12 août et connaîtront la participation du chef marocain Hassan M’Souli, connu du public australien, qui gratifiera les visiteurs d’une sélection de plats, digne de la gastronomie marocaine, qui fait honneur au patrimoine immatériel du Royaume et dont la portée est mondiale et internationalement reconnue.