Championnats d'Afrique : Sofiane El Bakkali remporte une médaille d’argent

Le Marocain Sofiane El Bakkali, vice-champion du monde, a remporté la médaille d’argent de l’épreuve du 3 000 m steeple hommes, vendredi à Asaba au Nigeria, dans le cadre de la 21e édition du Championnat d'Afrique seniors d’athlétisme.

El Bakkali, auteur d’un chrono de 8:28.01, a été devancé par le champion du monde en titre, le Kenyan Conseslus Kipruto (8:26.38). L’Ethiopien Getnet Baybal a terminé au pied du podium (8:30.87).

Plus tôt dans la journée, la Marocaine Soukaina Zakour avait décoché l'or de l'épreuve de lancer du marteau après un jet de 68,28 m.

Dans l’épreuve du 1 500 m dames, les Marocaines Rababe Arafi et Malika Akkaoui ont décroché respectivement l’argent et le bronze alors que dans le concours du 800 m messieurs, le Marocain Smaili Mostafa s’est contenté du bronze derrière le Botswanais Nijel Amos (or) et le Kenyan Emmanuel Korir (argent).

La même performance a été signée par son compatriote Zied Azizi dans le concours du 400 m haies messieurs, qui a terminé au pied du podium derrière l’Algérien Abdelmalik Lahoulou (or) et le Sud-africain Cornel Frederick (argent).

Le Maroc est représenté à la 21ème édition des Championnats d’Afrique d’Athlétisme Seniors qui se déroule du 1er au 05 août par 23 athlètes dont 9 chez les dames et 14 côté messieurs.

Ces championnats sont qualificatifs pour la Coupe Continentale d’Athlétisme prévue les 8 et 9 septembre à Ostrava (République tchèque) et qui réunira quatre équipes continentales, à savoir l’Afrique, l’Amérique, l’Europe et l’Asie-Océanie.