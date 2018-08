Driouch : Coup d'envoi de la première édition du Festival des MRE

Le coup d'envoi de la première édition du festival des Marocains résidant à l'étranger (MRE) originaires de la province de Driouch, a été donné, vendredi à la commune de Metalsa, sous le thème «La communauté marocaine résidant à l'étranger, un partenaire clé dans le développement local».

Initiée par l’association Ain Amrou pour le développement et la solidarité en partenariat avec l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et le Conseil provincial de Driouch, cette manifestation socioculturelle de trois jours (3-5 août), a connu le lancement de plusieurs projets de développement.

Ces projets concernent notamment l'inauguration de la route reliant les douars de Mesquin et Ain Ammar à la commune rurale Ain Zohra sur une longueur d'environ 6 km et le lancement des travaux de construction d'un marché de proximité au douar Ain Ammar (commune Metalsa). Les projets inaugurés portent aussi sur la construction et l’équipement d'un centre de santé doté d'un logement de fonction au douar Ain Ammar.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'association Ain Amrou pour le développement et la solidarité/section Pays-Bas, Omar Zarkouni a indiqué que la communauté marocaine en Hollande mène constamment des efforts en coordination avec leurs compatriotes à Driouch pour réaliser davantage de projets de développement notamment au profit du monde rural.

Organisée à l'occasion de la célébration de la Fête du Trône, cette édition dédiée aux MRE, comprend des activités de Tbourida avec la participation de plusieurs troupes venues de différentes régions du Royaume, un salon des produits de terroir, en sus de spectacles artistiques aux rythmes du folklore marocain.