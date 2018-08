Témara : Un homme soupçonné d'avoir tué sa femme arrêté par la police

La police judiciaire du district de police de Skhirat-Témara a arrêté, vendredi, un individu âgé de 43 ans pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l'arme blanche ayant entraîné la mort de sa femme. Les faits remontent au jeudi matin dans le quartier d'Al Maghreb Al Arabi de Témara, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause, aux antécédents judiciaires multiples dans le trafic de drogue et dans les crimes violents, a asséné à sa femme des coups à l'arme blanche ayant entraîné sa mort, et ce pour des raisons inconnues. Les investigations intensives menées sur le terrain ont permis de le localiser et de l'arrêter vendredi après-midi dans la résidence Sabah à Rabat, précise la DGSN dans un communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet général compétent afin de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire, conclut la même source.