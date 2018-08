Trappes : La Fouine veut remettre la culture au top

Le rappeur franco-marocain Laouni Mouhid alias La Fouine a lancé vendredi «un appel de collaboration à la mairie de Trappes, ainsi qu’à plusieurs personnalités originaires de Trappes, sa ville natale en région parisienne.

Dans une vidéo publiée sur Twitter par le compte CritikeurRap, La Fouine appelle Jamel Debbouze, Omar Sy, Issa Doumbia, Nicolas Anelka et Rachid Benzine, pour organiser un grand événement pour la jeunesse de Trappes.

«Je respecte énormément les personnes qui s’en sortent», déclare-t-il au tout début de la vidéo, citant plusieurs exemples, dont Rachid Benzine qu’il qualifie de héros. «Quand j’étais plus jeune, il y avait énormément de culture. Aujourd’hui c’est beaucoup plus compliqué», regrette-t-il.

«Mon rêve serait d’organiser une grande fête à Trappes avec Omar Sy, Jamal Debbouze, Nicolas Anelka, Rachid Benzine, Issa Doumbia. Un truc (sic) cool où les jeunes pourraient venir du 78 entier pour organiser un super tournoi de foot et seraient récompenser. On pourrait les amener à regarder des matchs de football dans des clubs prestigieux et de grands stades, faire un concert, des One-man-show, des ateliers de littérature ou d’écriture.» La Fouine

Le rappeur franco-marocain dit vouloir faire «une vraie fête de Trappes où les jeunes pourraient se rejoindre et puis rêver à nouveau», dans le but de «remettre la culture au top». «Je suis sûr que la mairie de Trappes nous aiderait et d’accueillir ce projet. C’est un message que j’envoie à tout le monde», conclut-il.