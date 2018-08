Championnats d'Afrique : Soukaina Zakour décroche l'or du lancer du marteau

L'athlète marocaine Soukaina Zakour a décoché vendredi la médaille d'or de l'épreuve de lancer du marteau de la 21e édition du Championnat d'Afrique seniors, qui se dispute à Asaba (Nigéria). Elle a été sacrée championne d'Afrique après un jet de 68,28 mètres dès le premier essai.

La Nigériane Ogunrinde Temilola a réalisé un jet de 67,39 m au quatrième essai, ce qui lui a permis de décrocher la médaille d'argent alors que la médaille de bronze a été l'œuvre de la Congolaise Jennifer Batu Bawsikita après une performance de 66,43 m au quatrième essai.

Le Maroc est représenté à la 21e édition des Championnats d’Afrique d’athlétisme Seniors qui se déroule du 1er au 05 août par 23 athlètes dont 9 chez les dames et 14 côté messieurs.

Ces championnats sont qualificatifs pour la Coupe continentale d’athlétisme prévue les 8 et 9 septembre à Ostrava (République tchèque) et qui réunira quatre équipes continentales, à savoir l’Afrique, l’Amérique, l’Europe et l’Asie-Océanie.