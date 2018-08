Des membres du CNDH ont-ils défendu des positions proches du Polisario auprès de l’UE ?

Le siège de la délégation de l’Union européenne à Rabat a abrité, hier après-midi, une réunion entre des représentants de la société civile sahraouie acquise au Maroc (trois associations) et une mission venue de Bruxelles. Les discussions ont essentiellement porté sur l’accord de pêche et ses retombées économiques sur la population du Sahara occidental.

Les présidents des sections régionales du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) à Laâyoune et à Dakhla, respectivement Mohamed Salem Cherkaoui et Mohamed Lamine Semlali, ont pris part égalment à cette rencontre.

Ils auraient même ravi la vedette aux autres participants en adoptant des positions totalement radicales et inhabituelles de leurs parts. «Surpris, les représentants des ONG unionistes n’ont su réagir pour contrebalancer les propos des représentants d’une institution étatique», nous confie une source.

Revirement ou discours libre ?

«Devant les fonctionnaires de la Commission européenne, les deux hommes auraient estimé que l’accord de pêche signé en juillet entre l’UE et le royaume violerait le droit international et ne bénéficierait pas aux habitants du Sahara», ajoute la même source.

Des propos qui étonnent de la part de deux responsables de CRDH. Et pourtant, lors de sa visite à Laâyoune, fin juin, Horst Köhler s’était réuni avec Mohamed Salem Cherkaoui. Celui-ci n’avait pas défendu de thèses du Polisario devant l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental.

Quels sont donc les motifs de ce «revirement» ? Notre interlocuteur l’explique par «le renouvellement, en cours de préparation, des membres du CNDH». En effet, selon lui, «le mandat de l’ancienne équipe a expiré depuis des mois, donc la course aux postes et aux privilèges est déjà lancée et les anciens veulent garder leurs privilèges par tous les moyens».

Yabiladi a tenté à maintes reprises de joindre Salem Cherkaoui et Mohamed Lamine Semlali pour reccueillir leur version des faits, mais les deux hommes n’ont pas répondu à nos appels téléphoniques.

En revanche et dans une déclaration à Yabiladi, une autre source autorisée a tenté de temporiser. Ainsi, elle affirme que «les deux représentants du CNDH ont adopté un discours libre, défendant le droit de la population du Sahara à bénéficier de la compensation financière et d’être consultée, ce qui est un discours crédible et convainquant».

Il est probable que la mission de la Commission de l’UE rencontre, ce vendredi, des représentants d’ONG proches du Polisario.