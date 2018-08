Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, attendu en Tunisie, au Maroc et en Algérie

Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, a déclaré sur son compte Twitter qu’il visitera bientôt la Tunisie, le Maroc et l'Algérie.

Le très controversé ministre a également déclaré qu’il voudrait que l’Italie redevienne «protagoniste» dans son traitement de la problématique de l’immigration. De plus, il serait question «d’un projet à hauteur d’un milliard de dollars, pour soutenir l’économie et travailler dans ces pays».

Pour rappel, le ministre d’extrême droite a été vivement critiqué pour avoir interdit deux navires transportant des migrants d’accoster en Italie.

#Salvini: Sarò presto in Tunisia, Marocco e Algeria, voglio che l’Italia torni PROTAGONISTA!

Stiamo preparando un progetto che prevede almeno 1 miliardo di sostegno all’economia e al lavoro in quei Paesi, quello che non ha fatto il Pd in anni di governo lo farà la Lega. #skytg24