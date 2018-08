Crémation de la dépouille d’un MRE : La famille saisit la Cour de cassation

Une cour d’appel française a confirmé jeudi soir le verdict, rendu cette semaine par un tribunal de première instance, autorisant l’épouse française d’un Marocain résidant à l’étranger à procéder à la crémation de sa dépouille conformément à ses croyances chrétiennes, alors que la famille du défunt, Hassan N., s’y oppose.

Ce vendredi, la mère de ce dernier, résidente de la commune de Bourganeuf (Centre), a adressé une lettre au roi Mohammed VI, l’exhortant à intervenir pour protéger la dépouille de son fils.

Selon la lettre reprise par des sources médiatiques, la mère de Hassan N. rappelle que la crémation est interdite dans la religion musulmane mais que sa belle-fille est déterminée à procéder à cette technique funéraire. «Nous avons frappé à toutes les portes. Il nous reste que Votre Majesté pour intervenir», écrit-elle.

Décédé la semaine dernière dans un hôpital français suite à la morsure d’un insecte venimeux, Hassan N. est musulman et de nationalité marocaine. C’est l’une des raisons qui a poussé sa famille à poursuivre la bataille judiciaire en saisissant la Cour de cassation.

La crémation a été interrompue pour l’instant

Contactée ce vendredi, une source diplomatique proche du dossier nous confirme que la demande en cassation a été introduite à Paris. «La mairie va suspendre l’exécution du jugement rendu hier, le temps que la demande soit examinée par cette cour», nous confie-t-elle.

«Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, tout comme le consulat et l’ambassade, accompagnent la famille du défunt. Des membres de la communauté marocaine établie en France sont également mobilisés et rejettent l’idée de cette crémation. Il faut souligner que le Maroc a pris en charge l’accompagnement judiciaire.»