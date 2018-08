Migration : Le Maroc, pays le plus touché par l’effet d’appel en direction de l’Europe

Jusqu’à 30 millions de personnes pourraient tenter d’accéder à l’Europe dans les décennies à venir, d’après le syndicat policier espagnol Alternative syndicale de police (ASP), relayé par le journal La Gaceta.

«L’Alternative syndicale de police (…) confirme les informations fournies par des sources policières ces derniers jours, selon lesquelles se trouve, rien qu’en Libye, près d’un million de candidats à l’immigration clandestine d’origine subsaharienne qui veulent se rendre en Europe», indique l’ASP dans un communiqué. Et d’ajouter :

«Dans le même sens, en 2015 déjà, la cheffe de la diplomatie européenne, l’Italienne Federica Mogherini, évoquait le chiffre de 500000 personnes déplacées qui pourraient tenter de traverser la mer Méditerranée depuis la Libye. En mars 2016, le gouvernement français,via le ministre [des Affaires étrangères] Jean-Yves Le Drian, avait fait remonter le chiffre de ‘800000 migrants concentrés en Lybie et qui veulent accéder à l’Europe’.»

Le Maroc reste cependant le pays le plus touché par cet «effet d’appel» en direction de l’Europe, précise La Gaceta. Le royaume est en effet le premier pays à absorber l’impact généré par l’arrivée de plusieurs milliers de Subsahariens dans l’attente de se rendre en Espagne. De plus, il y aurait au Maroc plus de 50 000 Subsahariens en situation administrative irrégulière, répartis dans plusieurs villes, notamment Tanger, Tétouan et Nador.