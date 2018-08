Saint-Etienne-du-Rouvray : Mise en examen du proche de l’un des assaillants

Un proche d’Abdel Malik Petitjean, mis en cause dans l’attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray (près de Rouen) où il a assassiné le père Jacques Hamel, a été mis en examen mardi. Les faits ont été rapportés, jeudi par l’AFP, qui cite une source judiciaire confirmant ainsi des informations de France Inter.

Jean-Philippe J. (22 ans) est, en effet, soupçonné d’«association de malfaiteurs terroriste criminelle». L’AFP indique que son nom «était apparu très tôt dans le dossier». Il s’était fait remarquer en juin 2016, quelques semaines avant l’attentat revendiqué par Daesh. Le suspect s’était rendu en Turquie avec Abdel Malik Petitjean, vraisemblablement pour rejoindre la Syrie.

Si dans le temps, l’assaillant avait pu regagner la France par ses propres moyens, Jean-Philippe J., lui, avait été arrêté par les autorités turques et expulsé vers le pays. Le 26 juillet 2016, Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean avaient égorgé le prêtre de 85 ans et blessé un paroissien de 86 ans, à l’intérieur d’une église de Saint-Etienne-du-Rouvray lors d'une prise d'otage dans l'église catholique de la ville proche de Rouen. Les deux assaillants avaient ensuite été tués par les forces de l’ordre.