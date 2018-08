France : Audience en référé des quatre bûcherons marocains exploités

L’audience en référé des quatre bûcherons marocains d’Aigurande au Conseil des Prud’hommes de Châteauroux s’est tenue jeudi 2 août, indique France Bleu. Les quatre hommes reprochent à leur employeur, un immigré turc, de les avoir exploités. L’un d’eux témoigne :

«Il nous exploitait, il ne voulait pas nous payer alors qu’on travaillait tous les jours. Même le samedi et le dimanche. Alors on lui demandait quand est ce qu’on allait être payé. Du coup, il nous menaçait en disant : si vous me reposez ces questions-là, je vais arrêter vos papiers. Vous allez rentrer chez vous.»

Pour un an de travail, l’un a touché 2 100 euros, contre moins de 1 700 euros pour un autre. «On connait la France comme le pays des droits de l’Homme, c’est pour ça qu’on est venu dans ce pays. Pas en Espagne ou autres !», abonde un autre.

De son côté, Daniel Guiet, avocat de l’employeur insiste sur le fait que tout est en règle, arguant que ce sont des travailleurs déclarés. Il leur a fait signer des contrats et ne conteste pas les faits. Le patron reconnaît ainsi qu’il n’a pas versé la somme totale de leur salaire, Me Guiet a une explication : «L’employeur avait fait l’avance de 12 000 euros à deux d’entre eux, pour leur permettre de s’installer. Bien entendu, il s’agissait d’une avance qu’il convenait de rembourser. Sauf que les quatre personnes en question n’ont pas remboursé ces sommes. Et il était convenu devant un notaire avec traducteur, acte notarié signé par les intéressés, qu’une somme de 500 euros devait être remboursée chaque mois.»

Il n’y a pourtant aucune trace d’un chèque ou d’un virement de la somme. Les 12 000 euros qui auraient été donnés à deux des bûcherons marocains, soit 24 000 euros au total, auraient été versés en espèces. Les travailleurs, eux, nient avoir eu cet argent entre les mains.