Beach-volley : L’équipe marocaine masculine et féminine s’impose au Championnat arabe

L’équipe nationale de beach-volley s’est distinguée dès la première journée du Championnat arabe de beach-volley, disputée jeudi 2 août à Agadir, face aux équipes soudanaise, égyptienne et jordanienne.

L’équipe nationale masculine B a vaincu l’équipe égyptienne A et l’équipe jordanienne B, toutes deux sur un score de (2-0). L’équipe A a, quant à elle, vaincu la Jordanie A (2-0) et l’équipe nationale B avec un score de (2-0) également. Chez les dames, l’équipe marocaine A a battu l’équipe soudanaise et marocaine B (2-0). L’équipe B a aussi vaincu l’Egypte B (2-0).

L'évènement est organisé par la Fédération royale marocaine de volleyball (FRMVB), sous l’égide de l’Union arabe. Il se poursuit jusqu’au 6 août. Les matchs se disputent entre deux équipes A et B. La compétition hommes est à sa 27e édition, tandi que celle des dames est sa 17e.