Conseil de sécurité : Une réunion sur le Sahara à la demande de Köhler

La présidence britannique du Conseil de sécurité pour ce mois a programmé pour le 8 août des «consultations» sur la question du Sahara occidental. Ce sera la première réunion des Quinze consacrée à ce sujet et ce, depuis l’adoption le 29 avril dernier, de la résolution 2414 à la majorité absolue : 12 voix pour et trois abstentions – celles de la Chine, l’Éthiopie et la Russie.

La prochaine séance devrait être l’occasion pour Horst Köhler de briefer les membres du Conseil de sécurité sur sa récente tournée dans la région. Le diplomate allemand avait effectué fin juin un périple avec quatre étapes au Maroc (Rabat, Laâyoune, Smara, Boujdour et Dakhla), à Alger, dans les camps de Tindouf et enfin à Nouakchott.

Köhler à l’origine de la réunion du 8 août

«En principe, l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies est appelé à ne présenter aucune proposition de solution au règlement du différend territorial et à se limiter uniquement au factuel», nous confie une source proche du dossier. Reste à savoir si l’ancien président allemand, à l’occasion de son briefing, respectera ces «consignes» ou s’en écartera.

On apprend également que la programmation de la séance du 8 août sur le Sahara intervient suite à une demande formulée par Horst Köhler. Le médiateur onusien tient ainsi à exprimer son engagement à mener sa mission jusqu’au bout et à garder le dossier bien présent sur l’agenda du Conseil de sécurité.

Le diplomate aura sans doute une autre occasion de revenir vers les Quinze afin de leur soumettre ses observations sur le conflit régional. En octobre, le tour de table du Conseil de sécurité se réunira pour examiner la prorogation du mandat de la Minurso, qui arrivera à échéance le 31 octobre prochain.

Pour mémoire, c’est sur une demande de la Russie que la mission des Casques bleus au Sahara occidental n’a été prolongée, en avril, que de six mois au lieu des traditionnels douze mois ayant prévalu pendant les huit dernières années.

Ce retour du dossier sur la scène du Conseil de sécurité encouragera-t-il Horst Köhler à réclamer le lancement du cinquième round de négociations directes entre le Maroc et le Polisario ?