Maroc : «Kachbal» du duo comique «Kachbal et Zeroual» est mort à l’âge de 86 ans

Le duo comique «Kachbal et Zeroual» en 1978. / Ph. DR.

Ali Bachar, connu sous le nom de «Kachbal» du célèbre duo comique «Kachbal et Zeroual», a rendu l’âme ce matin à Settat, des suites d’une longue maladie.

Kachbal formait avec Bachar Mohammed, alias Zeroual, son neveu et acolyte, le duo le plus populaire du royaume dans les années 1970 à 1980. Originaire de Settat, le binôme a fait ces débuts dans les grands souks de la région de Chaouia, avant de se produire lors des soirées des studios Aïn Chock et apparaître au petit écran.

Leurs spectacles mélangeaient musique, blagues et sketchs, abordant divers sujets sociaux comme les conflits familiaux, l’exode rural, l’analphabétisme, les relations hommes-femmes, l’immigration, ainsi que les contrastes entre coutumes citadines et rurales.