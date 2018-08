CAN 2019 : Le Maroc ne remplacera pas le Cameroun, affirme Talbi Alami

Le sujet a fait couler beaucoup d’encre. Dans un entretien accordé mercredi à Mediapart, le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami, a catégoriquement nié l’intention du Maroc de remplacer le Cameroun pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2019. Le ministre a également démenti le fait que le Maroc se préparerait pour l’organisation de ce tournoi continental.

Face à de nombreuses rumeurs concernant le niveau d’avancée des travaux des infrastructures au Cameroun, qui pourrait selon des sources médiatiques conduire au transfert de la grand-messe africaine vers le Maroc, Rachid Talbi Alami a déclaré que «tout ceci est parfaitement grotesque», évoquant des «rumeurs» et de «fausses informations». «Je peux néanmoins affirmer que pas un instant, nous avons pensé à organiser la prochaine CAN, et pour cause, il n’y a aucune raison à cela», a-t-il dit. «Si la CAN devait s’organiser au Maroc, je serais le premier à m’en réjouir», enchaîne-t-il.

«Cette idée ne nous a même jamais traversé la tête. Pour tout vous dire, en voyant cette rumeur circuler, je l’ai d’abord prise avec le sourire, tellement cela me paraissait ahurissant que l’on puisse y croire», conclut le ministre de la Jeunesse et des sports.