Limogeage de Boussaïd : Pour Akhannouch, le roi a exercé ses prérogatives constitutionnelles

Le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch a réagi mercredi soir au limogeage, par le roi, du ministre RNIste Mohamed Boussaïd.

Répondant aux questions de nos confrères de Hespress, le président de la Colombe a déclaré que «le roi a exercé ses prérogatives constitutionnelles», insistant sur le fait que le RNI est «engagé par les directives du roi Mohammed VI qui ont suivi le discours du Trône». «Ce discours a été marqué par la présentation des orientations stratégiques majeures, pour les volets économique et sociaux, et qui nécessitent la synergie entre les différentes forces vives», enchaîne-t-il.

Pour l’actuel ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, «ce qui compte pour le RNI, ce sont les intérêts suprêmes du pays et des citoyens». «Le parti restera militant, dans les différents postes de responsabilités, afin de trouver des solutions efficaces aux problèmes qui concernent le citoyen», conclut-il.

Pour rappel, le cabinet royal a annoncé mercredi le limogeage de Mohamed Boussaïd, ministre de l’Economie et des finances, précisant que cette décision intervient en application au principe de la reddition des comptes. Plusieurs observateurs mettent en lien les rapports présentés la veille par le président de la Cour des comptes, Driss Jattou et le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, avec la décision royale.