6e congrès du MUR : Le Mouvement de Chikihi réussira-t-il à «se séparer» du PJD ?

Le Mouvement unicité et réforme (MUR), la matrice du PJD, tient les 3, 4 et 5 août son 6e congrès. «La réunion commencera ce vendredi par une séance inaugurale, ouverte aux médias et aux invités, au théâtre Mohammed V», nous confie Jawad Chafadi, responsable des relations publiques du conclave du MUR.

Les travaux se poursuivront, en séance à huis clos, le soir même du 3 août à l’Institut Hassan II des études agronomiques à Rabat, avec la présentation des rapports moral et financier. «L’après-midi et la soirée de samedi seront réservés à l’élection du président du MUR, tandis que la journée de dimanche connaîtra l’adoption de la vision 2018-2022 du Mouvement», ajoute la même source.

En principe, Abdelilah Benkirane sera présent au congrès. «Il est d’ailleurs membre de l’actuel conseil d’Achoura. Il est également un congressiste», précise Chafadi.

Les chances de Benkirane jugées «minimes»

Néanmoins, les chances de l’ancien chef du gouvernement de rebondir à la présidence du MUR sont «minimes», nous confie une autre source du Mouvement. Et d’expliquer qu’une telle perspective ne cadre pas avec la volonté de l’actuelle direction de l’organisation, qui se proclame «religieuse et prédicatrice», d’instaurer une «séparation» de façade avec la politique, et plus particulièrement le PJD.

Un objectif qui paraît difficile à concrétiser sur le terrain tant les liens entre les deux entités sont très difficiles à démêler. En effet, la quasi-majorité des membres du MUR sont des adhérents de la Lampe et de son bras syndical, l’UNTM (Union nationale du travail au Maroc). Le parti désigne par ailleurs deux de ses hauts cadres au sein du conseil exécutif du MUR. Depuis le 5e congrès de septembre 2014, les ministres Mustapha El Khalfi (celui-ci a pris la place de feu Abdellah Baha) et Mohamed Yatim siègent dans ladite instance.

Sauf coup de théâtre, Abderrahim Chikhi est pressenti pour rempiler pour un second mandat. L’ancien directeur de cabinet de Benkirane à la présidence du gouvernement a le soutien des proches de Saâdeddine El Othmani. Il a d’ailleurs grandement contribué à la victoire de l’actuel chef du gouvernement face aux fidèles de Benkirane lors du 8e congrès du PJD de décembre 2017.