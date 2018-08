Espagne : Deux Marocains arrêtés pour incitation au terrorisme

Les forces de sécurité espagnole ont arrêté à Mataró (Barcelone), ce mercredi, deux ressortissants marocains accusés de faire partie d’une structure de recrutement et de radicalisation religieuse, dans les provinces de Barcelone et de Tarragone (nord-est).

L’agence de presse espagnole EFE souligne que les deux suspects, identifiés comme M.B., 46 ans, originaire de Tétouan et O.K., un Tangérois de 36 ans, feraient partie d’un réseau ayant pour but de radicaliser et d’endoctriner des jeunes de Barcelone et de Tarragone. Le projet aurait été de les envoyer combattre dans les zones de conflit en Syrie.

L’enquête avait été ouverte, fin 2015, grâce à la coopération avec plusieurs pays. Celle-ci a notamment permis de suivre de près l’activité sur Internet de plusieurs personnes qui faisaient de la propagande terroriste sur différentes plates-formes associées à leurs groupes.