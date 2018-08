Inezgane : Arrestation d'un couple impliqué dans une affaire de kidnapping d'un nourrisson

La brigade de la police judiciaire du district d'Inezgane a procédé, mardi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l'arrestation d'un couple pour son implication présumée dans une affaire de kidnapping d'un nourrisson.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de sûreté d'Inezgane avaient reçu, le 18 juillet courant, une dénonciation d'une mère selon laquelle son nourrisson aurait été kidnappé avant que l'enquête menée sur ce sujet ne démontre qu'il s'agissait d'un crime fictif, précisant que la femme en question a remis son enfant à un couple habitant dans la ville de Tiznit en contrepartie de 2 500 dirhams, via deux intermédiaires qui ont été également appréhendés, ainsi que le mari de la mise en cause, et ont été tous déférés devant le parquet compétent.

La poursuite des investigations par les services de sûreté a permis d'identifier, mardi matin, le couple impliqué dans le présumé kidnapping du nourrisson et d'arrêter les deux mis en cause à Tiznit, note la même source, ajoutant que le nourrisson a été retrouvé dans un bon état de santé.

Le couple a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que le nourrisson a été transféré au service spécialisé à l'hôpital Hassan II.