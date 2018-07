Maroc - Etats-Unis : Bientôt un vol Casablanca à Miami sans escale

Une ligne sans escale reliant Miami à Casablanca devrait être opérationnelle l’année prochaine, rapporte le site local The Next Miami.

La demande déposée par Royal Air Maroc est en attente d’approbation par le département américain des transports. Selon la même source, les avocats de la compagnie marocaine demandent l’approbation «dès que possible» de cette demande, afin d’entamer la commercialisation de cette nouvelle offre.

Pour le moment, la RAM ne dessert que trois destinations sans escale en Amérique du Nord : Montréal, New York et Washington. Cette nouvelle ligne sera le plus long trajet transatlantique opéré par la compagnie.