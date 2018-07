Temps très chaud de mardi à vendredi dans plusieurs provinces du royaume

Un temps très chaud (chergui) est attendu à partir de mardi jusqu'à vendredi dans plusieurs provinces du royaume avec des températures variant entre 39 et 47°C, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Dans un bulletin météorologique spécial, la DMN indique que les températures varieront entre 43 à 46 °C, mardi, à Tata, Errachidia et Zagora. Des températures maximales entre 43 et 46 °C sont attendues, mercredi, à Tata, Assa-Zag, Errachidia, Taroudant et Zagora et entre 39 et 43 °C à Larache (intérieur), Ouezzane, Chefchaouen, Taounate, Moulay-Yakoub, Fès, Meknès, Elhajeb, Khemisset, Khouribga, Settat, Khenifra, Fquih Ben Saleh, Rehamna, Kelaa-Sraghna et Benslimane (intérieur).

Le thermomètre affichera, jeudi, des températures comprises entre 44 et 47 °C à Larache, Kénitra, Ouezzane, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Tata, Zagora, Errachidia, Taroudant, Rehamna, Kelaa-Sraghna, Fquih Ben Saleh, Beni-Mellal et Khemisset, et entre 39 et 44 °C à Salé, Rabat, Skhirat-Temara, Berrechid, Sidi Bennour, Moulay-Yakoub, Fès, Meknès, Elhajeb, Taounate, Khouribga, Settat, Marrakech, Essaouria (intérieur), Khénifra et Benslimane (intérieur).

Vendredi et samedi, les températures oscilleront entre 44 et 46 °C à Tata, Assa-Zag, Errachidia, Taroudant et Zagora, et entre 40 et 44 °C à Sidi Kacem, Sidi Slimane, Larache, Kénitra, Ouezzane, Taounate, Moulay-Yakoub, Fès, Meknès, Sefrou, Elhajeb, Khemisset, Khouribga, Khenifra, Settat, Benslimane (intérieur) Rehamna, Kelaa-Sraghna, Youssoufia, Fquih Ben Saleh, Marrakech, Beni-Mellal et Azilal.

Par ailleurs, prévient la DMN, de fortes rafales de vent de secteur est, entre 65 et 90 Km/h, sont attendues dans les provinces de Tanger-Asilah et Fahs-Anjra, du mercredi à 15h00 au vendredi 03 août à 06h00.