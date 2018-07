Opération stade propre par les supporters du Raja de Casablanca

Voilà une initiative à saluer. Après le match qui a vu s’affronter hier le Raja et l’ASEC Mimosas, les supporters du club casablancais se sont mobilisés pour débarrasser les gradins des ordures.

«Petit à petit et avec un peu de persévérance et de sensibilisation à répétition, on arrivera à voir des tribunes propres après chaque match», a tweeté hier le Raja Club Athletic Supporters.

Après le match, les rajaouis ont débarrassé les gradins des ordures !

Petit à petit et avec un peu de persévérance et de sensibilisation à répétition, on arrivera à voir des tribunes propres après chaque match du #Raja ! pic.twitter.com/jpbS9fcDx7 — Raja Club Athletic Supporters (@Raja_Supporters) 29 juillet 2018

Lors de la Coupe du monde, des supporters japonais et sénégalais avaient été filmés en train de ramasser leurs déchets dans les tribunes après leur match contre la Colombie et contre la Pologne, le 19 juin dernier, d’après RTL. Papiers, bouteilles, drapeaux… Rien n’avait été oublié afin de laisser les tribunes intactes avant les rencontres suivantes.