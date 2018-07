Maroc : Registre social unique pour venir en aide aux ménages

Le roi Mohammed VI a indiqué, dimanche à Al Hoceima, que le Registre social unique (RSU) est un projet social stratégique et ambitieux qui touche de larges franges de la population marocaine.

Dans son discours adressé à la Nation à l’occasion du 19e anniversaire de l’accession du souverain au Trône, le roi a souligné que ce Registre est un système national d’enregistrement des familles qui pourront bénéficier des programmes d’appui social. Les ménages habilités à jouir des prestations de ce régime seront déterminés selon de rigoureux critères objectifs et grâce aux nouvelles technologies.

Le roi a fait savoir que «la nouvelle initiative du Registre social unique est un début prometteur, susceptible d’induire un accroissement progressif du rendement des programmes sociaux, à court et à moyen terme», notant que la portée de cette initiative sociale dépasse de loin le cadre d’un programme gouvernemental pour un seul mandat et va au-delà d’une vision attribuée à un département ministériel, à un acteur partisan ou à un acteur politique.

Pour garantir un impact direct et tangible, le monarque a insisté sur la nécessité de se concentrer sur les mesures d’urgence à mettre en œuvre dans les domaines de l’enseignement, en donnant une impulsion vigoureuse aux programmes d’appui à la scolarisation et de lutte contre la déperdition scolaire, à partir de la prochaine rentrée scolaire, notamment au Programme «Tayssir» d’aide financière à la scolarisation, à l’enseignement préscolaire, au transport scolaire, aux cantines scolaires et aux internats.

Il est aussi question de lancer la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain, en consolidant ses acquis et en recentrant ses programmes sur le développement du capital humain, la promotion de la condition des générations montantes, l’appui aux catégories en situation difficile, et en lançant une nouvelle génération d’initiatives génératrices de revenus et d’emplois.