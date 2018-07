Le président de la Cour des comptes reçu par le roi à Al Hoceima

Le roi Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan et du prince Moulay Rachid, a reçu, dimanche à Al Hoceima, Driss Jettou, président de la Cour des comptes, qui a présenté au souverain le rapport annuel relatif aux activités des juridictions financières au titre des années 2016-2017.

M. Jettou a indiqué que les juridictions financières ont mené 160 missions de contrôle dans le domaine de la gestion, et rendu 2 677 décisions et jugements au sujet des comptes produits par les comptables publics, ainsi que 215 décisions et jugements disciplinaires dans le domaine du budget et des affaires financières.

Sur les instructions royales, la Cour a réalisé une mission d’évaluation de l’action des Centres régionaux d’investissement (CRI). Elle a mis l’accent sur certains facteurs qui pourraient constituer des risques sur la durabilité des finances publiques, dont le niveau élevé de la dette publique et son rythme croissant, ainsi que la problématique des arriérés de l’Etat au profit de certains établissements publics et entreprises privées et qui concernent plus précisément la restitution de la TVA.

Elle a par ailleurs intensifié le contrôle des organes publics assurant la gestion des secteurs de l’éducation et la formation et de la santé publique. Dans le domaine de l’enseignement, plusieurs missions de contrôle ont été menées, dont des missions d’évaluation des résultats du Programme d’urgence de l’éducation et de la formation 2009-2012. L’Etat s’est engagé à exécuter ce programme en mobilisant une enveloppe budgétaire de 43,124 milliards de dirhams (MMDH).

De plus, le rapport contient les conclusions des missions d’audit de sept établissements hospitaliers. Ces audits ont fait ressortir les mêmes observations qui ont été enregistrées durant les années passées, à savoir que la gestion des établissements hospitaliers souffre de dysfonctionnements structurels au niveau de la planification stratégique, outre la gestion des médicaments et des fournitures médicales.