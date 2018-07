Derrière Jamel l’humoriste, Debbouze le business man

On connaît sa casquette d’humoriste, moins celle d’homme d’affaires. Dans une enquête consacrée à Jamel Debbouze ce dimanche 29 juillet, le Journal du Dimanche (JDD) rappelle que le comédien est aussi à la tête de plusieurs sociétés florissantes.

Ainsi, avec sa boîte de production Kissman, il développe des films, des séries, et organise chaque année le «Marrakech du rire». Avec son autre société Deb Jam, Jamel Debbouze chapeaute l’organisation de ses spectacles et ceux du Jamel Comedy Club. Il est par ailleurs actionnaire d’un groupe d’événementiel installé à Casablanca, générant pas moins de 18 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Une bonne gestion de son business qui s’explique également par un carnet d’adresses bien rempli. Avant de lancer le «Marrakech du rire», Jamel Debbouze avait sollicité le roi Mohammed VI, rappelle le JDD. Il s’est aussi associé avec deux mastodontes du patronat français : Vincent Bolloré et Marc Ladreit de Lacharrière. Le premier – patron de Vivendi – a racheté la moitié de sa société de production Kissman et le second, 50% de Deb Jam et du Jamel Comedy Club.

A ces activités s’ajoute celle par qui son succès a été impulsé : le cinéma. L’humoriste avait touché le jackpot en 2002 avec «Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre». Jamel Debbouze a ainsi décroché un joli pactole de 2,2 millions d’euros grâce au contrat «le plus fou de l’histoire du cinéma français» négocié par son agent, révèle le JDD.