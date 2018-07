Jamel Debbouze à deux doigts de devenir secrétaire d’État en France ?

En 1992 et 1993, Jamel Debbouze s’était produit devant le président de la République François Mitterrand. / DR

Jamel Debbouze, secrétaire d’Etat ? Très peu pour l’humoriste. Dans un entretien au Journal du Dimanche relayé par BFM TV, le comédien a confié avoir «récemment décliné un poste de secrétaire d’État», s’abstenant toutefois de s’épancher sur le sujet.

«Si je vous en dis plus, on ne retiendra que ça», a déclaré Jamel Debbouze, estimant avoir «fait le boulot des ministères de la Culture, de la Jeunesse et du Travail» avec son célèbre Jamel Comedy Club.

En octobre dernier, il s’était déjà exprimé sur cette proposition au micro de RMC : «Ce n’est évidemment pas mon métier, je m’y ennuierai à mourir, c’est là où je serai le moins efficace, le plus figé et le plus critiqué.»

L’humoriste est pourtant familier des cercles politiques. En 1992 et 1993, il s’était produit devant le président de la République François Mitterrand, rappelle le JDD. Le journal rappelle également que Jamel Debbouze avait encouragé Ségolène Royal, en 2006, à déclarer sa candidature à l’élection présidentielle, avant de soutenir Martine Aubry à la primaire socialiste de 2011.