Fête du Trône : Des représentants de la diaspora marocaine participent aux festivités

Des représentants de la communauté marocaine établie à l’étranger participent aux festivités commémorant le 19e anniversaire de l’accession du roi Mohammed VI au Trône.

Un communiqué du ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration affirme, à ce propos, que cette participation s’inscrit dans les programmes variés et complémentaires mis en place par ce département afin de renforcer et de consolider les liens entre les Marocains du monde et leur pays d’origine.

Cette participation s’inscrit également dans le cadre de la stratégie du ministère basée sur la conservation de l’identité des Marocains du monde, la protection de leurs droits et intérêts et le renforcement de leur contribution au développement de leur propre pays.

Dans ce cadre, et en coordination avec les missions diplomatiques et consulaires du Maroc, 120 membres de la communauté marocaine établie dans différents pays ont été invités pour célébrer cet anniversaire, aux côtés de représentants des régions, préfectures et provinces du Royaume, note le communiqué.

Dans le même contexte, une rencontre de communication sera tenue, dimanche, pour examiner plusieurs questions intéressant les MRE. De même, deux exposés seront présentés à cette occasion, ayant trait à «L’intégrité territoriale du Royaume» et «Les enjeux de la coopération sud-sud».