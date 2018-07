Les Marocains raflent les médailles aux Jeux africains de la jeunesse d'Alger

Les taekwondoïstes marocains ont décroché huit médailles, dont 3 en or et 2 en argent, permettant ainsi au Maroc d’occuper la tête du classement des 3e Jeux africains de la jeunesse (JAJ 2018), qui se déroulent du 18 au 28 juillet à Alger.

Le Maroc a également décroché cinq médailles lors des finales des 4e journées des épreuves d’athlétisme. Abderrazak Mozdahir a décroché la médaille d’or du 110 m haies en réalisant un temps de 13.77, devant le Mauricien Jeremie Lararadeuse (13.81) et l’Algérien Abderrahmane Zadi (13.99).

Dans l’épreuve du 800 m, la médaille d’or a été remportée par le Kenyan Keshoo Pesi, qui a parcouru cette distance en 1:50.72, suivi du Marocain Mohamed Aboutahery (1:51.12) et de l’Ethiopien Yzada Mulu (1:51.52).

Pour sa part, l’athlète marocain Anass Essayi a remporté la médaille d’argent dans les épreuves de 1 500 m en parcourant cette distance en 3:49.68, devant l’Ethiopien Nberet Kefale (3:49.70) et derrière le Kényan Lesiyia Pariken (3:49.64 2).

De plus, la sélection nationale de football des moins de 15 ans (U-15) a décroché la médaille d’or du tournoi de football. Les Marocains se sont imposés par Mohamed Radid, auteur d’un doublé (20e, 67e) et Mehdi Maouhoub (46e).

Enfin, les karatékas marocains ont décroché huit médailles dont cinq en or, se classant ainsi premiers avec l’équipe junior, lors des première et deuxième journées des épreuves de karaté-do (kumité). Les tennismans ont quant à eux remporté huit médailles. Yassir Kilani s’est adjugé la médaille d’or en s’imposant face à l’Algérien Youcef Rihane par deux sets 6-3 et 6-4, alors que sa compatriote Sara Akid a remporté la médaille d’argent en s’inclinant devant l’Algérienne Lynda Benkaddour par deux sets 6-4 et 6-3.

Au classement général, le Maroc occupe la première place, suivi par l’Egypte avec 3 or, 1 argent et 3 bronze, et de la Tunisie qui a complété le podium avec 2 or, 2 argent et 1 bronze.