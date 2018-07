Les prostituées marocaines à Ceuta sous l’emprise de réseaux de proxénètes ?

Alors que les quelque 2 500 Marocaines qui traversent quotidiennement la frontière avec Ceuta (Sebta) le font principalement pour transporter des marchandises ou effectuer des tâches ménagères chez des particuliers, il existe une infime partie qui le fait pour se prostituer.

En effet, une étude menée par Cristina Fuentes, chercheuse à l’Observatoire d’analyse de la réalité socio-frontalière en Méditerranée, rattachée à l’université de Grenade, démontre que 1% des femmes qui se rendent dans l’enclave espagnole le font pour vendre leur corps.

Le marché de la prostitution à Ceuta, plus lucratif que le transport de marchandises, reste monopolisé par les Sud-américaines. Elles exercent principalement dans des appartements, alors que les Marocaines se cantonnent dans les rues, expliquent Irene Pascual et Pilar Alba, deux assistantes sociales de la Fondation de la Croix-Blanche, qui épaulent ces femmes, relayées par le site Nueva Revolución.

En moyenne âgées de 25 à 35 ans, elles vivent dans la province de Tétouan. Habituellement, elles se rendent à Ceuta entre 10h et 11h, pour rentrer chez elles en fin de soirée. Les Marocaines ne disposant généralement pas de local, se retrouvent à exercer leur activité dans la rue, ou se déplacent chez leurs clients. Elles seraient soumises à des réseaux de proxénétisme gérés par des Espagnols.

Déjà en 2011, le site local El Faro de Ceuta évoquait le fait que ce réseau est «contrôlé par deux ou trois personnes qui s’occupent parfois de les transporter dans des véhicules». Même si elles se déplacent dans les véhicules de leurs clients, elles sont «toujours suivies de près par leurs propres chauffeurs, qui les attendent en cas de problèmes». Malgré la présence policière importante sur un territoire restreint, les autorités ne disposent d’aucune preuve de proxénétisme.

Dans l’illégalité au Maroc et en Espagne

Si elles sont soumises à ces réseaux, ces femmes-là sont «coincées et n’arrivent pas à sortir de cet engrenage», affirme à Yabiladi le président de l’Organisation marocaine des droits de l’Homme (OMDH), Boubker Largo. Dans ce cas-ci, on parle bien d’exploitation sexuelle et financière, car elles sont soumises à ces réseaux, estime-t-il. Pour pouvoir réellement lutter contre ce fléau, il faudrait que ces femmes puissent dénoncer ce type d’abus, s’il y en a. Mais comme l’expliquent les deux assistantes espagnoles, «elles sont très discrètes, elles cherchent à être invisibles, par crainte de faire l’objet d’une enquête sur la façon dont elles gagnent de l’argent».

En Espagne, comme la loi est plus souple à l’égard de la prostitution, les prostituées peuvent plus facilement dénoncer leur calvaire. Alors qu'au Maroc, Saïda Kouzzi, juriste et associée de l’association MRA (femme en darija), rappelle que «la prostitution est catégoriquement et formellement interdite et criminalisée par le code pénal». En évoquant la possibilité de recourir à la justice espagnole, Saïda Kouzzi précise que «ces femmes ne seront pas incriminées une fois au Maroc». Et d’ajouter :

«En principe, la justice espagnole aura déjà tranché et parce que l’acte ne s’est pas produit sur le sol marocain, il n’y a pas lieu à d’autres poursuites. Elles ne peuvent donc pas être poursuivies pour la même affaire.»

Mais à ce jour, aucune affaire de ce genre n’a été révélée. Discrètes, elles sont décrites par Irene Pascual et Pilar Alba comme des «battantes, anonymes et invisibles, mais qui sont des piliers indispensables pour leurs familles».