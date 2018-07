Malgré le boycott de Centrale au Maroc, le groupe Danone affiche de bons résultats

Le mouvement de boycott qui a visé trois marques marocaines (Centrale Danone, Eaux minérales d’Oulmès et Afriquia), entamé le 20 avril dernier au Maroc, n’a visiblement pas impacté les résultats semestriels du groupe Danone. Ce dernier a publié, ce vendredi 27 juillet, «des résultats semestriels en nette progression [confirmant] ses prévisions annuelles malgré la chute de ses ventes au Maroc, dont l’impact devrait encore se faire sentir lors du deuxième semestre», indique Reuters.

Le groupe a enregistré une croissance à deux chiffres du bénéfice net par action courant à taux de change constants et a donc «confirmé ses objectifs 2018», ajoute la même source. «Cette confirmation des objectifs est très rassurante, compte tenu des difficultés du Maroc et du Brésil», ont indiqué les analystes d’Oddo Securities, cités par Reuters.

Toutefois, la campagne de boycott a impacté la dynamique du groupe Danone, faisant ralentir celle-ci au deuxième trimestre. Danone a alors enregistré une croissance de 3,3%, alors qu’au premier trimestre, le groupe avait une progression de 4,9%. Le boycott du lait au Maroc a «fait perdre plus de la moitié de sa part de marché» dans le royaume.

D’autre part, les ventes ont baissé de 40% au Maroc, entre avril et juin. «Les tendances négatives devraient se poursuivre lors du deuxième semestre dans le pays», a averti la directrice financière du groupe, Cécile Cabanis.

Plus globalement, les ventes de Danone dans le monde ont augmenté de 4,3% sur le trimestre, avec des volumes en hausse de 1,3%, indique le groupe dans un communiqué.

Faire évoluer le modèle économique dans le royaume

A en croire la même source, pour pallier ses pertes au Maroc, Danone s’engage à «faire évoluer son modèle économique dans le pays en y commercialisant son lait frais à prix coûtant». De plus, le groupe n’a pas eu d’«impact dans le résultat net, car on a une charge du Maroc, mais on fait face à une plus-value de Yakult (spécialiste japonais des produits lactés, ndlr) qui est extrêmement importante et donc les deux se compensent», a ajouté Cécile Cabanis, relayée par l’AFP.

Une cession fin mars de près de 15% des parts de Danone détenus chez Yakult a permis de compenser les pertes du Maroc et «d’engranger environ 1,3 milliard d’euros», affirme l’AFP. Ainsi, la marge de Danone a «progressé de 51 points de base à 14,27%, dopée par des économies de coûts qui ont atteint 75 millions et devraient totaliser 200 millions sur l’ensemble de l’année», précise Reuters. Le bénéfice net courant part du groupe «ressort en hausse de 8,2% à 1,13 milliard d’euros».

D’après l’AFP, le résultat opérationnel courant est en progression de 3,9%, atteignant 1,8 milliard. La marge opérationnelle courante augmente de 20 points de base à 14,27%. Cependant, le résultat d’exploitation baisse de 31,2% à 1,08 milliards d’euros, ce qui a causé un recul de la marge opérationnelle de 12,98% au premier semestre 2017 à 8,71% lors de la même période en 2018.