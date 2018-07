France : Un passager myopathe débarqué d’un vol à destination du Maroc

Mauvaise surprise en cette saison estivale propice aux départs en vacances. La compagnie aérienne Transavia, du groupe franco-néerlandais Air France-KLM, a refusé qu’un passager atteint de myopathie embarque son matériel respiratoire, mercredi 25 juillet à l’aéroport de Nantes-Atlantique, indique le journal régional Ouest-France.

Alors qu’il s’apprêtait à s’envoler avec sa mère pour le Maroc, Nassim Taouzari a été prié de débarquer de l’avion à la demande du commandant de bord. En cause, ses cinq appareils médicaux qui ne figurent pas sur la liste du matériel autorisé à bord par la compagnie néerlandaise à bas coût. Atteint de myopathie, le jeune homme de 22 ans, étudiant en droit, ne peut se déplacer sans assistance respiratoire.

Lui et sa mère sont donc retournés à l’aérogare et n’ont quitté l’aéroport qu’à 20 h, sans avoir pu trouver une solution alternative avec la compagnie. Ne parvenant pas à joindre Transavia, les frères et sœurs de Nassim se sont alors tournés vers les réseaux sociaux, où ils ont publié plusieurs messages. Ils ont finalement été contactés par un responsable de la compagnie, jeudi 26 juillet dans la matinée.

« Ils ont reconnu une erreur de leur part, raconte Nassim. Dès le mois de janvier, je leur avais adressé par mail la liste de mes appareils en demandant si c’était possible. Et ils ne m’ont pas dit que je ne pourrais pas voyager avec ce matériel médical.»

Transavia a proposé au jeune homme de lui rembourser ses billets et d’effectuer une réservation, à ses frais, sur la compagnie Royal Air Maroc, qui accepte ce matériel. Nassim devrait donc pouvoir partir en vacances ce vendredi. Encore faut-il que ce vol ne soit pas annulé...